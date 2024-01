Champions, Ceferin: "Nuovo format? Invieremo persone in ogni lega per spiegarlo ai club"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Aleksander Ceferin, è tornato a parlare in vista del congresso della Federcalcio europea che si terrà il prossimo 8 febbraio. Intervistato da The Guardian, il numero uno della UEFA ha fatto anche mea culpa sul lancio del formato della nuova Champions League: "Penso che abbiamo fallito nella comunicazione. Stavamo discutendo questa settimana. Ora invieremo una squadra di persone in ogni lega: per parlare con i club e poi con i media. Ma siamo già un po’ in ritardo, avremmo dovuto iniziare prima.

La comunicazione avrebbe dovuto essere migliore. Parlo con i miei amici, dicono: 'Cos’è questo format con 36 squadre, quali sono i gruppi?'. Non lo sanno. Ma ora ci stiamo concentrando su questo e penso che inizieremo la prossima settimana con alcune leghe", le dichiarazioni del numero uno del calcio europeo.