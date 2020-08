Champions, il programma di oggi: il Napoli cerca l’impresa al Camp Nou

Si chiudono oggi gli ottavi di finale di Champions League. Mancano solo gli ultimi due verdetti per completare il quadro dei quarti. Oggi scenderanno in campo alle 21:00 Barcellona-Napoli e Bayern Monaco-Chelsea. I partenopei cercano l’impresa al Camp Nou. All’andata finì 1-1 con gol di Mertens e Griezmann. Per il Chelsea sarà ancora più difficile. I Blues dovranno ribaltare il netto 3-0 dell’andata. Chi passa affronterà proprio la vincente di Barcellona-Napoli.

