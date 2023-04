Champions, l’Inter fa 3-3 col Benfica: in semifinale sarà derby di Milano

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Altra italiana in semifinale di Champions, altra milanese tra le 4 migliori d'Europa. A San Siro i nerazzurri pareggiano 3-3 ma, forti dello 0-2 dell'andata staccano il pass per la qualificazione del turno. I nerazzurri passano in vantaggio al 14' con Barella, poi a pochi minuti dal duplice fischio il parziale è 1-1 grazie alla rete di Aursnes. Nella ripresa, l'Inter torna ancora avanti con Lautaro, poi Inzaghi sfodera l'asso nella manica. Subentra Correa ed è proprio l'argentino a siglare il 3-1 al primo pallone toccato. Non bastano le reti sul finale di Antonio Silva e Musa, perché è il Biscione a stringere in mano il biglietto del treno, direzione... San Siro.