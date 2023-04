Champions, la programmazione delle semifinali: Lazio e Roma interessate

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La UEFA attraverso il proprio sito ufficiale ha comunicato le date e la programmazione delle due semifinali di Champions, Real Madrid - Manchester City e Milan - Inter. Il derby di Milano si giocherà all'andata di mercoledì e al ritorno di martedì. In base a tali date verrà definito anche il programma delle giornate di campionato prossime agli impegni europei: in particolare l'attesa dei tifosi della Lazio è per la partita contro il Milan del 7 maggio. Nello stesso weekend l'Inter invece se la vedrà con la Roma all'Olimpico. Di seguito l'elenco completo delle semifinali.

Martedì 9 maggio, ore 21: Real Madrid-Manchester City

Mercoledì 10 maggio, ore 21: Milan-Inter

Martedì 16 maggio, ore 21: Inter-Milan

Mercoledì 17 maggio, ore 21: Manchester City-Real Madrid