Champions, la UEFA celebra la Lazio: "La quinta giornata in 5 foto"

Grande obiettivo raggiunto dalla Lazio che centra la seconda vittoria consecutiva in Champions all'Olimpico senza subire gol e stacca il pass per gli ottavi. I biancocelesti hanno ottenuto l'aritmetica qualificazione. Una quinta giornata della fase a gironi che ha regalato tanti verdetti. Non c'è solo la Lazio tra le squadre già qualificate alla fase a eliminazione diretta. La UEFA ha deciso di riassumere la serata di ieri in 5 foto: presenti Joao Felix (protagonista in Barcellona-Porto), l'Atletico Madrid corsaro a Rotterdam, il Borussia Dortmund che espugna San Siro, Mbappé che salva il PSG nel recupero e ovviamente anche una delle due esultanze di Ciro Immobile che ha regalato alla sua squadra tre punti pesantissimi.