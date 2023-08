Champions League, Condò: "Lazio? Per rispetto a Simeone dico che..."

TUTTOmercatoWEB.com

Lazio, Napoli, Inter e Milan, sono queste le quattro squadre italiane che parteciperanno alla prossima edizione della Champions League. In merito al percorso che potranno fare le italiane in Europa ha detto la sua Paolo Condò ai microfoni di Sky Sport: "La Lazio è arriva seconda in campionato, per i biancocelesti sarebbe bello se riuscissero a passare il girone. Per le altre tre italiane non pongo limiti".

Analizzando il girone, Condò ha affermato: "La Lazio può qualificarsi assolutamente. Per rispetto di Simeone, che sta al tredicesimo anno alla guida dell’Atletico, dico che sia la favorita. La Lazio però è immediatamente dopo"