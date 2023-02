Champions League, diritti triennio 2024/27: ecco a chi andranno

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di José María Díaz Acosta

Il prossimo triennio, 2024 - 2027, sarà ricco di novità per la Champions League. Come riportato da La Gazzetta dello Sport la competizione passerà infatti da 32 a 36 squadre con un girone unico, e i diritti televisivi in merito dovrebbero tornare a essere appannaggio di Sky. Non solo, la piattaforma avrebbe ottenuto anche la messa in onda in chiaro su Tv8 di una gara alla settimana, diritti che ora sono di proprietà di Mediaset. La miglior partita del mercoledì sarà trasmessa su Amazon Prime.