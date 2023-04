Champions League, domani iniziano i quarti: il programma completo

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Uefa/Image Sport

Domani iniziano i quarti di finale di Champions League 2022-2023. Alle 21:00, il Benfica ospita l'Inter. La squadra di Inzaghi deve riscattarsi dopo il pareggio in casa della Salernitana. I neroazzurri sognano di passare il turno e di andare in semifinale dove troveranno la vincente tra Napoli e Milan. L'altra sfida di domani è Manchester City-Bayern Monaco. La squadra di Guardiola cercherà di battere i tedeschi e provare a vincere la Champions, trofeo che ancora manca ai citizens. I bavaresi, dopo il recente cambio di allenatore, vogliono andare in semifinale e riportare la Coppa in Germania, dopo averla vinta nella stagione 2019-2020. Mercoledì 12 aprile alle 21.00 sono in programma le altre due gare, tra Real Madrid e Chelsea e il derby italiano tra Napoli e Milan.

TORNA ALLA HOMEPAGE