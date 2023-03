Champions League - Dopo Milan e Inter tocca al Napoli: le gare in programma

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SARRI IN OLANDA SENZA DUE TITOLARI. E IMMOBILE... FORMELLO - Ripresa con vista sull’Olanda, sullo sfondo però si nota già la Roma. Penultimo allenamento a Formello prima della partenza per il ritorno con l’Az, una sfida da disputare senza Immobile e senza Hysaj, colpito duro alla caviglia destra a... FORMELLO - Ripresa con vista sull’Olanda, sullo sfondo però si nota già la Roma. Penultimo allenamento a Formello prima della partenza per il ritorno con l’Az, una sfida da disputare senza Immobile e senza Hysaj, colpito duro alla caviglia destra a... WEBTV CALCIOMERCATO LAZIO, SALLAI CHE ASSIST: "SO DELL'INTERESSE. IN ESTATE MI PIACEREBBE..." Questa sera il Friburgo affronterà la Juventus nel match valevole per gli ottavi di Europa League. Tra le fila dei tedeschi sarà da tenere sotto osservazione l'ala classe 1997 Roland Sallai, finita nel mirino della Lazio che starebbe pensando a lui per... Questa sera il Friburgo affronterà la Juventus nel match valevole per gli ottavi di Europa League. Tra le fila dei tedeschi sarà da tenere sotto osservazione l'ala classe 1997 Roland Sallai, finita nel mirino della Lazio che starebbe pensando a lui per... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, NUOVI CONTATTI CON SALLAI: LA SITUAZIONE CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua a pensare a Roland Sallai. La punta del Friburgo, prossima avversaria della Juventus in Europa League, piace molto dalle parti di Formello. Nelle scorse settimane ci sarebbero stati contatti e lo stesso giocatore ha confermato di... CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua a pensare a Roland Sallai. La punta del Friburgo, prossima avversaria della Juventus in Europa League, piace molto dalle parti di Formello. Nelle scorse settimane ci sarebbero stati contatti e lo stesso giocatore ha confermato di...