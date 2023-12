Champions League, i possibili avversari della Lazio: ecco le quote

La Lazio stacca il pass per gli ottavi di finale di Champions League. I biancocelesti non potranno trovare l'Atletico Madrid, ma affronteranno una delle altre sette prime classificate dei gironi. Le più grandi d'Europa con City, Real e Bayern a fare da apripista. Insomma non un percorso in discesa simile a quello di Inter e Napoli che, come i biancocelesti, sono arrivate seconde e quindi attendono una big negli ottavi. Ma su chi scommettono i bookmakers?

Secondo gli esperti Snai, per le tre italiane è concreto l’accoppiamento con una formazione tedesca, con Bayern Monaco e Borussia Dortmund in cima alla lavagna a quota 5,25. Come sottolinea Agipronews, subito sotto ci sono i campioni in carica del Manchester City, offerti a 5,50. Più difficile la sfida con l’altro club inglese qualificato, l’Arsenal, visto a 6,50, stessa quota di un affascinante ma ostico ottavo di finale contro il Barcellona e il Real Madrid. Real Sociedad e Atletico Madrid sono più staccate.