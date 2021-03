Champions League, i tifosi del PSG disturbano il sonno dei giocatori del Barça

Il Barcellona questa sera tenterà una nuova remuntada ai danni del Paris Saint-Germain per evitare l'eliminazione dalla Champions League. L'andata è finita 4-1 per i parigini che giocheranno il ritorno degli ottavi di finale in casa. Gestire la tensione di queste partite è così complicato che certe volte riesce difficile anche dormire. I giocatori del Barcellona hanno toccato con mano tutto ciò, ma non per loro volere. Durante la notte alcuni tifosi del PSG hanno acceso dei fuochi d'artificio davanti l'albergo dei blaugrana. Poi, come se non bastasse, un supporter che aveva prenotato una stanza nella stessa struttura, ha fatto scattare l'allarme antincendio rendendo la vita impossibile ai calciatori. Il ragazzo è stato immediatamente riconosciuto e segnalato alla polizia che lo ha tenuto in custodia per 5 ore.