Champions League | Il Benfica avvicina i quarti, Dortmund-Chelsea spettacolo e rissa finale

© foto di Image Sport

Il Benfica vince il Belgio e avvicina i quarti di finale di Champions League. Battuto 0-2 il Club Brugge grazie alle reti di Joao Mario e Neres. La strada verso la qualificazione è tutta in discesa. Partita spettacolo tra Borussia Dortmund e Chelsea. Tantissime emozioni al Signal Iduna Park, a deciderla è una perla nel secondo tempo di Adeyemi che regala la vittoria ai gialloneri. I Blues di Potter collezionano occasioni da rete ma escono clamorosamente dal campo con zero gol segnati. Nel finale scoppia anche una rissa con protagonisti principali Sule, Mount e Azpilicueta. Tutto è ancora aperto, ma a Londra tra qualche settimana partiranno in vantaggio i tedeschi.

Club Brugge - Benfica 0-2

Borussia Dortmund - Chelsea 1-0