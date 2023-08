Champions League, il Celtic avrà un'arma in più: fatta per un difensore

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Il Liverpool sta ultimando le sue ultime operazioni di mercato, sia in entrata che in uscita. A livello di cessioni, è di queste ore l'ufficialità del passaggio di Nathaniel Phillips al Celtic con la formula del prestito. Si tratta della terza operazione di questo genere da quando il centrale inglese veste la casacca dei Reds, avendo giocato - sempre in prestito - anche con le maglie di Stoccarda e Bournemouth. Gli scozzesi affronteranno la Lazio in Champions League e potranno contare sul centrale

Di seguito le sue prime dichiarazioni da calciatore biancoverde e l'annuncio dato dal club di Glasgow sui propri canali social: "Sono davvero emozionato. Quando ho saputo dell'interesse mi ha emozionato. C'erano altre opzioni che non mi facevano sentire esattamente come questa, quindi ero davvero ansioso di superare le visite e sono felice di essere qui adesso. È un club così grande, le aspirazioni del club, il livello a cui compete, il fatto che quest'anno sono in Champ