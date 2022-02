Champions League, il City stende lo Sporting, Mbappè salva il PSG

Quella appena trascorsa è stata una settimana impegnativa per la Lazio, ma quella che si è appena aperta non...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, ASSENTI ACERBI E LAZZARI: SARRI PREPARA L'ASSALTO AL PORTO FORMELLO - Le prove tattiche anti-Porto scatteranno domani. Oggi alla ripresa degli allenamenti Sarri ha diviso la rosa in due gruppi: da una parte i titolari di sabato (lavoro tecnico e allunghi), dall'altra tutto il resto della squadra, che ha svolto un lavoro di... FORMELLO - Le prove tattiche anti-Porto scatteranno domani. Oggi alla ripresa degli allenamenti Sarri ha diviso la rosa in due gruppi: da una parte i titolari di sabato (lavoro tecnico e allunghi), dall'altra tutto il resto della squadra, che ha svolto un lavoro di... WEBTV LAZIO-BOLOGNA 3-0 | IL COMMENTO DI ZAPPULLA DALL'OLIMPICO: "SI RIPARTE DOPO IL MILAN" La Lazio batte il Bologna 3-0.. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo stadio Olimpico di Roma dopo la vittoria: CLICCA QUI PER I SESSANTA SECONDI DI ZAPPULLA O SCORRI A FINE ARTICOLO La Lazio batte il Bologna 3-0.. Il commento a caldo del direttore Alessandro Zappulla nella rubrica dei 60 secondi. Il video direttamente dallo stadio Olimpico di Roma dopo la vittoria: CLICCA QUI PER I SESSANTA SECONDI DI ZAPPULLA O SCORRI A FINE ARTICOLO VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, ANCHE IL GETAFE SU PATRIC: IL VALENCIA NON LO MOLLA Protagonista della Lazio delle ultime settimane, complice l'infortunio di Francesco Acerbi, Patric continua ad essere tra i giocatori con il futuro meno certo. Il suo contratto, come quello di altri compagni di reparto, è in scadenza a giugno. La trattativa per il... Protagonista della Lazio delle ultime settimane, complice l'infortunio di Francesco Acerbi, Patric continua ad essere tra i giocatori con il futuro meno certo. Il suo contratto, come quello di altri compagni di reparto, è in scadenza a giugno. La trattativa per il...