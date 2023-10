Champions League| L'Atletico ribalta il Feyenoord, ma in pieno recupero...

TUTTOmercatoWEB.com

L'Atletico Madrid batte in rimonta il Feyenoord per 3-2 davanti al proprio pubblico. Un match complicato per gli spagnoli che sono andati sotto per l'autorete di Hermoso. I Colchoneros hanno pareggiato con Morata con un gol prima annullato e poi convalidato dopo la revisione del Var. Inizialmente era stato punito il fuorigioco di Saul che avrebbe condizionato l'intervento di Wieffer. Un gol che ricorda quanto accaduto in Napoli - Lazio con Guendouzi con la terna arbitrale che annullò il gol del francese. Olandesi che tornano in vantaggio con Hancko, ma vengono ripresi prima dell'intervallo da Griezmann. Nel secondo tempo è ancora Morata a trovare la via del gol facendo esplodere di gioia Simeone. Il Feyenoord le prova tutte anche con Wellenreuther in attacco provando a imitare Provedel. Oblak, però stavolta è miracoloso e al 95' si supera negando la rete del 3-3 a Paixao.