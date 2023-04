Champions League - L'Inter rialza la testa con il Benfica, il City strapazza il Bayern

TUTTOmercatoWEB.com

L'Inter di Simone Inzaghi rialza la testa e lo fa ancora una volta in Europa. Allo stadio da Luz i nerazzurri battono il Benfica imponendosi per 0-2. Succede tutto nella ripresa quando è Barella ad aprire le marcature e Lukaku a raddoppiare da calcio di rigore causato proprio da un fallo di mano dell'ex Joao Mario. Chance importante per i meneghini che ora hanno un importante vantaggio in vista del match di ritorno.

Nell'altra gara della serata il Manchester City di Guardiola strapazza il Bayern Monaco. Primo tempo più equilibrato con la squadra di Guardiola che passa in vantaggio con la rete di Rodri. Nella ripresa i Citizens dilagano prima con il gol di Silva e poi con la marcatura di Haaland fissando il punteggio sul 3-0.