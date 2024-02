Champions League, la Lazio alla prova Bayern Monaco

TUTTOmercatoWEB.com

Si avvicina sempre di più il ritorno della Champions League, il palcoscenico più prestigioso e imprevedibile del calcio. Ritorna dagli ottavi di finale, dove ad attendere gli spettatori ci saranno sfide incredibili e inaspettate. Ci aspettano clamorose sorprese, specialmente dopo l’uscita non pronosticata del Milan dalla fase a gironi, che ha visto scendere il numero di club italiani da 4 a 3. Adesso, nella fase finale della Coppa dalle grandi orecchie ci sono solamente Inter, Napoli e Lazio, con quest’ultima chiamata a una partita complicata contro il Bayern Monaco, capace di vincere tutte e 6 le partite del proprio girone.

La domanda che molti si pongono è: la Lazio riuscirà a difendere il tricolore e a portare la qualificazione a casa?

La sfida contro il Bayern per fare la storia

La Champions League da sempre è un torneo impegnativo e senza logiche, capace di mettere in scena una serie di match impensabili. Uno di questi è sicuramente Lazio Bayern Monaco, partita degli ottavi di finale dell’edizione 2024 della competizione. Si tratta sicuramente di un accoppiamento sfortunato per i biancocelesti che vedono le loro possibilità di passare ai quarti scendere giorno dopo giorno. La gara andrà in scena allo Stadio Olimpico di Roma il 14 febbraio 2024, mentre il ritorno all’Allianz Arena di Monaco di Baviera il giorno 5 Marzo.

I bookmakers vedono come favorita alla vittoria il Bayern Monaco, sulla carta più forte dei biancocelesti. I migliori siti di scommesse hanno assegnato una quota di successo per i tedeschi di 1.50, mentre per i giocatori di Sarri di 6.00.

Anche se la partita si preannuncia complicata, leggendo i giudizio dei bookmakers, è importante ricordare la magia del ‘Davide contro Golia’ che si ripete spesso nelle grandi competizioni. Squadre meno favorite hanno scritto pagine memorabili nella storia della Champions League, sfidando pronostici e logiche di mercato per offrire esempi di resilienza e astuzia competitiva. Così, la sfida che vede la Lazio in campo non è solo un test atletico ma anche una rappresentazione della perpetua lotta tra ambizione e realtà. L’ex Ds Igli Tare non dà nulla per scontato e crede che la Lazio possa fare la partita e sperare di passare il turno.

Calciomercato, nessun rinforzo per Sarri

Nonostante un cammino in Serie A non perfetto e la sfida contro il Bayern Monaco ormai alle porte, la Lazio ha deciso di non effettuare acquisti nella sessione invernale di calciomercato. Lotito e Sarri hanno dato piena fiducia ai propri giocatori, auspicando un cambio di rotta nello stile di gioco, magari proprio contro i tedeschi.

Nel corso delle settimane sono stati fatti moltissimi nomi per rinforzare la squadra, specialmente il reparto offensivo, mai come quest’anno debole, con un Ciro Immobile che prima di Cagliari faticava a trovare la via del gol, non solo a causa di una forma fisica non impeccabile, ma anche di uno stile di gioco che fatica a decollare. Lo si è visto nella sfida contro il Napoli, in cui la Lazio non riusciva mai ad arrivare sotto porta.

In queste ultime settimane, i rumors hanno posto al centro delle trattative nomi come Candreva, Cambiaghi, Silva e Bernardeschi. Ma le voci sono state poi smentite. Tutt'ora papabili, per il mercato estivo, i nomi di El Ghazi e Jack Clarke. L'indirizzo del direttore Fabiani è orientato verso giovani leve, economicamente anche più vantaggiose, mantenendo prioritaria al momento l'acquisizione di un attaccante esterno incisivo e deciso sul fondo.

Restano quindi alte le attese per il prossimo vertice Lotito-Fabiani, cercando di capire quali possono essere i colpi da fare per rinforzare la Lazio e riportarla ai vertici del calcio italiano, dopo una stagione fino a questo momento deludente.

I tifosi della Lazio si dividono, molti credono nell’impresa

I tifosi della Lazio si avvicinano dunque alla partita contro il Bayern Monaco carichi di speranze e pronti a sostenere a gran voce la loro squadra. Sui social impazzano le opinioni dei tifosi biancocelesti, con conseguente divisione in fazioni, tra chi crede che la Lazio subirà una debacle e chi, invece, potrebbe arrivare a fare un’impresa. Tutto sarà deciso dal match di andata allo Stadio Olimpico, con la tifoseria biancoceleste pronta a spronare la squadra verso il successo.

Non resta che capire con quale formazione Sarri deciderà di giocare gli ottavi di finale. Al momento sono tutti disponibili, tranne Zaccagni e Patric. Il primo è alle prese con un problema all’alluce e dovrebbe rientrare giusto in tempo per la sfida contro i tedeschi, mentre il secondo viene da un problema alla spalla che da settimane lo tormenta.

La parola, poi, passerà al campo, con Lazio Bayern che promette di essere una sfida dall’alto tasso di imprevedibilità. Chissà che Immobile e compagni non riescano nell’impresa di buttare fuori i tedeschi, magari con un gol del capitano, tanto messo in discussione in questa stagione.