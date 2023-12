Champions League, la Lazio si rivolge ai tifosi: ecco le date da ricordare - FOTO

La Lazio ha finalmente conosciuto l’avversaria che affronterà agli ottavi di Champions League, l’urna di Nyon ha deciso che sarà il Bayern Monaco. Una vecchia conoscenza per i biancocelesti e per i propri tifosi, che ha riportato alla mente ricordi non proprio piacevoli. Il destino ha voluto che si rincontrassero di nuovo, c’è curiosità nel vedere cosa accadrà ma bisognerà attendere ancora qualche mese. La sfida d’andata sarà il 14 febbraio, il ritorno il 5 marzo e la società ha voluto ribadirlo attraverso un post condiviso tramite i canali social ufficiali, una sorta di promemoria, accompagnato dall’emoticon del calendario e del pennarello come a dire ai tifosi di cerchiare le date in rosso.

