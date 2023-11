Champions League | Lazio, vittoria e ottavi: rivivi le emozioni nella nostra gallery

WEBTV PAGELLE LAZIO - CELTIC: EURO-CIRO! ISAKSEN VIVO, PATRIC-GILA REGGONO PROVEDEL 6,5: Era febbricitante, Sarri lo avrebbe fatto giocare anche con il termometro ancora sotto al braccio. Un'uscita avventata nel primo tempo, serve la doppia collaborazione di Gila e Patric per risolverla. Nella ripresa para in tuffo un colpo di testa lento... PROVEDEL 6,5: Era febbricitante, Sarri lo avrebbe fatto giocare anche con il termometro ancora sotto al braccio. Un'uscita avventata nel primo tempo, serve la doppia collaborazione di Gila e Patric per risolverla. Nella ripresa para in tuffo un colpo di testa lento... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | FELIPE ANDERSON VERSO IL RINNOVO: LE NOVITÀ CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Forse stavolta ci siamo davvero. Felipe Anderson è pronto a rinnovare con la Lazio. Almeno ne è convinto l'edizione odierna de Il Messaggero che parla dell'apertura totale del brasiliano verso la Lazio. Respinti i... CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Forse stavolta ci siamo davvero. Felipe Anderson è pronto a rinnovare con la Lazio. Almeno ne è convinto l'edizione odierna de Il Messaggero che parla dell'apertura totale del brasiliano verso la Lazio. Respinti i...