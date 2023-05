Champions League, novità nell'edizione 2023/24: non era mai successo

Statistica interessante e curiosa per quanto riguarda la Champions League. Ci sarà una novità per quanto riguarda l'edizione prossima 2023/24. Per la prima volta nella storia, infatti, parteciperanno alla competizione tutte le prime cinque capitali del ranking UEFA: Londra (Arsenal), Madrid (Atletico e Real), Berlino (Union Berlino qualificata oggi in Bundesliga), Roma (Lazio) e Parigi (PSG). A riportare il dato è Giuseppe Pastore sul suo profilo Twitter.