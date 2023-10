Champions League: quali sono le aspettative della Lazio?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Le prime due partite di Champions League della Lazio hanno visto la squadra di Maurizio Sarri ottenere quattro punti, a fronte di una vittoria e un pareggio contro, rispettivamente, Celtic e Atletico Madrid. Il girone della Lazio è relativamente abbordabile, se si considera il valore delle squadre presenti in campo, per cui la Lazio ha delle concrete possibilità di passare il turno qualora si concentri negli incontri che dovranno essere realizzati, tra cui spicca sicuramente la doppia sfida contro il Feyenoord, nella quale la Lazio potrebbe ottenere delle soddisfazioni che la proietterebbero verso il passaggio del turno. Ma quali sono le aspettative della Lazio e quali potrebbero essere le previsioni della squadra in Champions?

Le prime due partite della Lazio in Champions League

Le prime due partite della Lazio in Champions League hanno sicuramente offerto una prospettiva differente della formazione biancoceleste che, per quanto sia andata in svantaggio in tutti e due i casi, è riuscita ad ottenere quattro punti. Contro l'atletico Madrid, la gara ha già fatto la storia per il gol allo scadere di Ivan Provedel, portiere con un passato di attaccante che ha saltato più in alto di tutti al 95º, nell'ambito della sfida contro la squadra spagnola: il gol di Ivan Provedel non è soltanto uno dei pochi che siano stati realizzati in Champions League da parte di un portiere, ma anche un elemento fondamentale per il primo punto ottenuto dalla squadra biancoceleste nel girone, contro la squadra che è candidata ad ottenere il primo posto.

La Lazio ha, poi, battuto il Celtic in rimonta, nell'ambito della seconda sfida, con gol di Vecino e Pedro. Entrambi i goal sono stati fondamentali per i tre punti della Lazio ottenuti in trasferta, in una gara sicuramente complicata che, dopo l'iniziale vantaggio della squadra scozzese, sembrava indirizzata verso un esito totalmente differente, ma l'esperienza in Champions League dei due giocatori precedentemente citati, Pedro su tutti, ha avuto la meglio nel determinare la vittoria della squadra biancoceleste. La Lazio è attesa, adesso, nella doppia sfida contro il Feyenoord, squadra olandese che arrivava nel girone, con Atletico Madrid, Lazio e Celtic, partendo dalla prima fascia, avendo vinto il campionato olandese, ma che dopo due sfide si trova a tre punti a seguito della sconfitta contro l'atletico Madrid nel secondo incontro. Qualora la Lazio dovesse raccogliere dei punti fondamentali in queste due partite, potrebbero aumentare le possibilità di passaggio del turno.

Le possibilità di passaggio del turno della Lazio

Raccolti quattro punti in due partite, non ci si può nascondere dietro un dito: la Lazio ha e deve avere concrete possibilità di passaggio del turno in Champions League, dal momento che la squadra biancoceleste ha tutte le possibilità di ottenere almeno 4 punti dalla sfida contro gli olandesi del Feyenoord. Naturalmente, ci sarà bisogno di sfruttare tutte le occasioni più valide, compreso il ritorno in casa contro il Celtic che dovrà portare 3 punti, specie nell’ultima sfida del girone che potrebbe essere determinante, per chiudere la pratica Champions.

Qualora ci si voglia lanciare in un pronostico dedicato, sarà possibile far riferimento a diverse piattaforme di gambling online che, tra le tante giocate relative alla competizione internazionale, offrono anche una sezione relativa alle giocate in antepost. Qualora si voglia scommettere sul passaggio del turno della Lazio, si potrà sfruttare il goldbet bonus su ilverogladiatore.it, che permetterà di scommettere con un buon sostegno economico iniziale. Chissà che investire sulla Lazio non sia di buon auspicio, con la squadra di Maurizio Sarri che, se dovesse riuscire a passare il turno, potrebbe giocare un ottavo di finale con due gare secche in cui, con diverse formazioni, non partirebbe necessariamente sfavorita.