Champions League, quali squadre ha già affrontato la Lazio tra quelle che potrebbe pescare

In attesa di capire quali saranno le ultime sei squadre qualificate alla prossima fase a gironi della Champions League, è già iniziato il toto avversario tra i tifosi della Lazio. C'è chi vorrebbe un girone più morbido e chi invece vorrebbe vivere il fascino delle grandissime sfide fin da subito. Alcune delle potenziali avversarie hanno già incrociato il cammino europeo degli uomini di Sarri, altre invece no. Andiamo a scoprire con quali ci sono stati dei precedenti e con quali no.

Le squadre già affrontate

Partendo dalle formazioni di prima fascia l'aquila ha già giocato contro il Bayern Monaco nella sua ultima apparizione in Champions e contro il Barcellona (Coppa Uefa 1975/1976) per quanto concerne le big storiche. Nella prima urna ci sono anche il Siviglia e il Feyenoord conoscenze piuttosto recenti dei biancocelesti visti i confronti in Europa League negli ultimi anni. Per ritrovare il Benfica invece bisogna andare all'estate 2003 al preliminare di Champions che l'allora squadra di Mancini sperò grazie al doppio successo (3-1 in casa e 0-1 al Da Luz).

In seconda fascia ci sono invece Dortmund, Atletico Madrid, Real Madrid, Arsenal, Porto e Mancester United. Quest'ultima evoca il punto più alto della storia internazionale del club capitolino con la vittoria della Supercoppa Europea avvenuta nel 1999 nella sfida di Montecarlo. Nella terna urna invece ci saranno lo Shakhtar, Salisburgo e Stella Rossa al momento. Con tutte e tre ci sono dei precedenti, ma in questa fase non potranno essere affrontate visto che il regolamento non prevede scontri tra formazioni inserite nello stesso lotto. In quarta fascia la Lazio ha già giocato contro il Celtic e il Lens.

Le possibili sfide inedite

Con tutte le altre non ci sono incontri passati in gare ufficiali e tra queste spiccano il Manchester City e il Paris Sain Germain tra le top assolute. Certo non sarebbero semplici come avversari, ma è innegabile che rappresenterebbero un stimolo e un banco di prova importante. Affascinante anche il Lipsia che negli ultimi anni è cresciuto tantissimo in Europa ed è una squadra che è ormai è in pianta stabile in Champions League. Real Sociedad, Union Berlin e Newcastle sono un po' gli spauracchi della quarta fascia e difficilmente potrebbero avanzare in terza. Di certo sarebbero delle trasferte belle impegnative. La Champions però è questa e ci si misura fin da subito con il meglio che propone il calcio europeo.