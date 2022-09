Champions League, rinviata Rangers-Napoli: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

Rinviata di un giorno Rangers-Napoli. La partita dei partenopei in Scozia è stata spostata per motivi di ordine pubblico, legati alla morte della Regina Elisabetta e al protocollo per il trasferimento della salma a Londra. Il match valido per la seconda giornata del girone A di Champions League passa da martedì 13 a mercoledì 14, sempre alle 21. Il settore ospiti, destinato ai tifosi azzurri, resterà chiuso.