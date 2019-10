Champions League, Suarez ribalta l'Inter. Tutti i risultati

Un’altra serata di Champions League è andata in scena. Negli anticipi delle delle 18:55 sono scesi in campo Genk-Napoli e Slavia Praga-Borussia Dortmund. Gli uomini di Ancelotti non sono riusciti ad andare oltre a un pareggio con reti inviolate, mentre i tedeschi hanno affondato l’avversario con un 2 a 0 griffato Hakimi. Grande prestazione dell’Inter al Camp Nou, che però non porta alla vittoria: i nerazzurri vanno in vantaggio, ma Suarez piazza una doppietta micidiale e porta il risultato sul 2 a 1. Pirotecnica la partita tra Liverpool e Salisburgo: gli inglesi, dopo essere andati in vantaggio per 3 a 0, sono stati recuperati. Alla fine, un gol di Salah al 69’ ha fissato il punteggio sul 4 a 3. Il Lione supera il Lipsia per 2 a 0, lo Zenit San Pietroburgo travolge 3 a 1 il Benfica. Vittoria del Chelsea in casa del Lille per 2 a 1, affonda invece il Valencia contro l’Ajax, che ha battuto 3 a 0 gli spagnoli. Ecco i risultati:

GRUPPO E:

Genk-Napoli 0 - 0

Liverpool - Salisburgo 4-3 9’ Mane (L), 25’ Robertson (L), 36’ Salah (L), 39’ Hwang Hee-Chan (S), 56’ Minamino (S), 60’ Erling Haland (S), 69’ Salah (L)

GRUPPO F:

Slavia Praga - Borussia Dortmund 0-2 35’ Hakimi (B), 89’ Hakimi (B)

Barcellona - Inter 1-2 2’ Lautaro (I), 58’ Suarez (B), 84’ Suarez (B)

GRUPPO G:

Lipsia - Lione 0-2 11’ Depay (L), 65’ Terrier (L)

Zenit San Pietroburgo - Benfica 3-1 22’ Dzyuba (Z), 70’ Aut. Ruben Dias (Z), 78’ Azmoun (Z), 85’ De Tomas (B)

GRUPPO H:

Lille - Chelsea 1-2 22’ Abraham (C), 33’ Osimhen (L), 78’ William (C)

Valencia - Ajax 0-3 8’ Ziyech (A), 34’ Promes (A), 67’ van de Beek (A)

