Champions League, svelato il pallone della fase finale: domani l'esordio - FOTO

È la settimana del ritorno della Champions League che a partire da domani darà inizio agli ottavi di finale del torneo. In campo insieme a Barcellona - PSG e Lipsia - Liverpool ci sarà una novità. La Uefa ha infatti svelato il nuovo pallone che verrà utilizzato da qui fino alla finale di Istanbul del 29 maggio. Si tratta di una sfera con il classico disegno a stelle, di colore grigio scuro con rifiniture sul rosso. Ecco le foto.

⭐ The new #UCL final ball celebrates 20 years of the iconic 'starball' design.



It makes its debut in Tuesday night's round of 16 matches! pic.twitter.com/5ESTqnVpY5