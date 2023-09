Champions League | Tutte le partite in chiaro su Canale 5

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di José Maria Diaz Acosta

La nuova stagione di Champions League è alle porte. Si comincia tra poco con la competizione più importante e più ambita in Europa. Gironi già sorteggiate e quattro italiane impegnate: Napoli, Lazio, Inter e Milan. Alcune partite di queste quattro squadra potranno essere seguite su Canale 5. Solo una per quanto riguarda Lazio e Napoli, biancocelesti in casa con l'Atletico Madrid e partenopei in trasferta con l'Union Berlino. Doppio impegno in chiaro, invece, per le due milanesi. Per i rossoneri le gare casalinghe contro PSG e Borussia Dortmund, per i nerazzurri invece a San Siro contro Benfica e Real Sociedad. Di seguito l'elenco completo.

PARTITE DI CHAMPIONS LEAGUE VISIBILI IN CHIARO SU CANALE 5

19 settembre Lazio-Atletico Madrid (ore 21)

3 ottobre Inter-Benfica (ore 21)

24 ottobre Union Berlin-Napoli (ore 21)

7 novembre Milan-PSG (ore 21)

28 novembre Milan-Borussia Dortmund (ore 21)

12 dicembre Inter-Real Sociedad (ore 21)