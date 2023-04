Champions League, via ai quarti di finale: il programma completo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di José María Díaz Acosta

La Champions League è entrata decisamente nel vivo. Oggi iniziano i quarti di finale della competizione più importante in Europa. Tre le italiane su otto partecipanti ancora rimaste in gioco. Questa sera tocca all'Inter in trasferta contro il Benfica, domani sarà il turno di Napoli e Milan che si sfideranno a San Siro per la gara di andata.

IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI CHAMPIONS

Martedì 11/04

Benfica-Inter, ore 21

Manchester City-Bayern Monaco, ore 21

Mercoledì 12/04

Milan-Napoli, ore 21

Real Madrid-Chelsea, ore 21