Champions: Olympiakos-Bayern, 4 feriti

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA-AP) - ATENE, 22 OTT - Quattro tifosi del Bayern Monaco sono stati feriti in un raid effettuato, sembra, da supporter dell'Olympiakos prima del match di Champions League che si giocherà questa sera. Secondo quanto reso noto dalla polizia greca circa 80 persone, molte delle quali indossavano caschi da motociclista, hanno invaso un campo di allenamento ad Atene dove era cominciata la partita di Youth League tra le formazioni under 19 di Olympiakos e Bayern ed hanno cominciato a prendere di mira i tifosi tedeschi sugli spalti. Non si segnalano arresti, mentre non è nota l'entità delle ferite riportate dai tifosi tedeschi. L'Olympiakos ospita il Bayern più tardi martedì. Saranno circa 1.600 i tifosi tedeschi che questa sera assisteranno ad Atene alla partita di Champions League del Gruppo B.