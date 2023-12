Che spavento in Premier! Un giocatore collassa durante la partita: le condizioni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Situazione drammatica al 60' della partita di Premier League tra il Bournemouth e il Luton Town. Tom Lockyer, difensore gallese degli ospiti, è crollato al suolo a causa di un malore. Una dinamica che ha allarmato fin dal primo momento tutti i calciatori pronti a fermare il gioco e far entrare lo staff medico per intervenire in aiuto del calciatore. Il match è stato immediatamente sospeso, Lockyer ha lasciato in barella il campo per recarsi in ospedale e sottoporsi a tutti i controlli del caso. Le sensazioni che arrivano dall'Inghilterra lasciano trapelare un clima più sereno nel corso di questi minuti con il ragazzo che avrebbe ripreso conoscenza.