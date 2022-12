Che squadra tifano i tifosi spagnoli in Qatar? Spunta la Lazio... - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Mondiale è da sempre una grande manifestazione che esalta il calcio e allo stesso tempo mescola culture e lingue differenti. In queste settimane, la piccola realtà del Qatar sta vivendo un continuo via vai di persone che arrivano da ogni parte del mondo pronte a vivere momenti indimenticabili all'insegna dello sport. La Gazzetta dello Sport sta facendo tantissimi sondaggi con i tifosi presenti, l'ultimo riguarda quelli spagnoli. E' stato chiesto ai supporters delle Furie Rosse quale fosse la propria squadra italiana preferite. Milan, Inter e Napoli (soprattutto per Maradona) le più gettonate. Subito dietro la Juventus. Un voto anche per Lazio, Roma e Atalanta da parte di tre tifosi diversi. Citate a sorpresa anche Sampdoria, Torino e Udinese, quest'ultima da un amico di Deulofeu che lo ha fatto vedere alle telecamere nel corso di una videochiamata. Di seguito il video delle preferenze dei tifosi spagnoli in Qatar.

