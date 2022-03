Chelsea, aria di rivoluzione: anche Marina Granovskaia verso l'addio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il Chelsea è in vendita. Roman Abramovich ha scelto di mettere sul mercato il club campione del mondo in seguito allo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina. Secondo il The Athletic tale mossa potrebbe prefigurare anche una rivoluzione a livello dirigenziale. Verso l'addio Marina Granovskaia, figura di estrema fiducia per Abramovich e dirigente apicale nella piramide dei Blues. Insieme a lei anche Bruce Back e Petr Cech potrebbero salutare e non è esclusa anche qualche cessione, imprevista fino agli ultimi avvenimenti.