Chelsea, Lampard fino al termine della stagione: ma l'anno prossimo...

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Grandi novità per quanto riguarda la panchina del Chelsea. Proprio mentre Luis Enrique sembrava ad un passo dal trasferimento a Stamford Bridge, i dirigenti londinesi sembrano aver virato con forza su Frank Lampard almeno fino al termine della stagione. Poi, dal prossimo anno, tutto potrebbe tornare nuovamente in discussione. Lo spagnolo ex Roma e Barcellona è il preferito per far partire un nuovo progetto. L'alternativa è l'ex Bayern Nagelsmann, seguito anche dal PSG. L'ex Potter, intanto, potrebbe restare a Londra e ripartire dal West Ham.