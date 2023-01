Chelsea, tegola infortuni per Potter: la lista degli indisponibili è impressionante

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Il presente del Chelsea, al di là di un calciomercato faraonico, racconta di diversi problemi. Anche per quanto riguarda gli infortuni, come testimoniato dalla sfortunata serata vissuta nell'incontro di Premier contro il Manchester City: già a metà primo tempo Potter aveva dovuto spendere due sostituzioni forzate per via degli infortuni di Sterling prima e Pulisic poi. Curiosamente, al posto del primo era entrato Aubameyang, la cui partita però è durata poco più di un'ora, visto che è stato poi chiamato fuori a metà secondo tempo in favore del giovanissimo Giraud-Hutchinson, addirittura all'esordio assoluto in prima squadra. I due attaccanti si aggiungono alla lunga lista degli indisponibili di Potter che vanta già nomi importanti come quelli di Mendy, James, Kanté, Chilwell, Fofana e Mount.