Chi commette meno falli in Serie A? Napoli al comando e la Lazio...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Qual è la squadra che commette meno falli in Serie A? E' la stessa che sta dominando questo campionato, il Napoli. L'unica con una media inferiore alle dieci irregolarità commesse a partita, per la precisione 9,35. La squadra di Spalletti impone il proprio gioco e domina con il possesso palla costringendo spesso gli avversari agli interventi fallosi. Vale lo stesso discorso per la Lazio, seconda in questa speciale graduatoria. La squadra di Sarri tiene moltissimo il pallone tra i piedi ed è inevitabile che commetta pochi falli nel corso dei 90 minuti. La media biancoceleste infatti è di 10,3 irregolarità commesse in una partita.