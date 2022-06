Chiellini menziona un ex Lazio in conferenza: "In America anche grazie a lui"

Fonte: ANSA

"Spero di alzare trofei. È il mio obiettivo, il nostro obiettivo, l'obiettivo del club". Giorgio Chiellini, ex difensore e capitano della Juventus, si presenta così ai tifosi del suo nuovo club, il Los Angeles FC, in conferenza stampa: "Questo è un capitolo davvero emozionante della mia carriera. Ho sempre sognato gli Usa e Los Angeles e ho pensato spesso di giocare in Mls. Sono qui anche grazie a Pirlo e a Nesta. Non vedo l'ora di iniziare. Abbiamo solo 3 giocatori difensivi? Ho letto che negli Usa gli attaccanti vendono i biglietti e i difensori vincono i campionati, questo è il mio obiettivo". Chiellini poi parla della MLS americana in cui giocherà: "Ovviamente ci sono differenze con la Serie A e mi dovrò adattare velocemente al modo di giocare e di vivere, e anche arrivare alla gara. Parlando con i dirigenti, mi hanno detto che si arriva allo stadio un'ora prima della gara, io invece sono abituato ad andare in hotel la sera prima. Di sicuro ci sono delle differenze, ma la mia mente è aperta e voglio ottenere il massimo da questo club e da questo campionato".

