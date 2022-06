Chiellini: "Ora nuova esperienza in MLS poi studio da dirigente"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "Io ora credo di aver bisogno di un'esperienza fuori, anche per chiudere più gradualmente la mia carriera calcistica. Io posso andare in un campionato in crescita e per crescere a mia volta". Lo ha detto Giorgio Chiellini, ospite di 'Radio anch'io sport' su Radio1 Rai, commentando il suo prossimo trasferimento in Major League Soccer (Mls) ai Los Angeles FC. Ieri il difensore 37enne aveva postato su Twitter una foto del suo armadietto alla Continassa ormai vuoto, accompagnata da un cuore bianco e da un cuore nero, con l'emoticon di una lacrima, un'immagine che ha avuto moltissimi commenti. Lasciata l'attività calcistica, Chiellini ha confermato di voler tentare la carriera dirigenziale: "Sono pronto a fare anche altri ruoli sempre nel campo, mentalmente sarei ponto a fare il dirigente - ha dichiarato Chiellini -. Vorrei conoscere e praticare tutto quel che avviene fuori dai campi, negli uffici, ma ci vorrà lavoro, pazienza e voglia di scarificarsi. Tra qualche anno ci sentiremo e potrò dire di aver capito almeno qualcosa della particolarità e delle difficoltà", ha concluso. (ANSA).