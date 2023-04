Cittadella Women - Lazio Women, dove vedere il match in tv e in streaming

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

La Serie B Femminile torna in campo con un big match d'alta classifica. Dopo il turno di riposo per la nazionale riparte il campionato e per la 24^ giornata c'è in programma la gara tra prima e seconda. Domenica 16 aprile alle 15 il Cittadella Women ospiterà la Lazio Women. Le due hanno una differenza di tre punti, con le biancocelesti in vantaggio. Sarà la gara della svolta per i sogni delle ragazze di Catini: a sette giornate dalla fine il risultato può essere decisivo. I tifosi che vogliono seguire la partita in tv e in streaming, possono farlo attraverso la piattaforma Eleven Sport.