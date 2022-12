City, Guardiola come Mourinho: durissimo attacco a un suo calciatore!

TUTTOmercatoWEB.com

Il Qatar non ha fatto bene proprio a tutti, almeno a giudicare dalle dichiarazioni di Guardiola che non le ha mandate a dire all'inglese Kalvin Phillips. Il calciatore era assente nella sfida contro il Liverpool e proprio il tecnico del Manchester City ha spiegato il motivo: "Non è infortunato. È arrivato sovrappeso. Non so perché ma non è arrivato nelle condizioni di fare allenamenti e giocare. Quando sarà pronto giocherà, perché abbiamo bisogno di lui, abbiamo tanto bisogno di lui", queste le sue parole.