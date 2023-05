Clamoroso a Monza: Izzo condannato a 5 anni per calcioscommesse e criminalità organizzata

ULTIME DA FORMELLO INCIDENTE IMMOBILE, L'AVVOCATO DI CIRO: "VIDEO INCONTROVERTIBILE. IL SEMAFORO NON FUNZIONAVA" Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radiosei, Erdis Doraci, avvocato di Ciro Immobile, è tornato sull'incidente stradale che ha coinvolto il capitano della Lazio lo scorso 16 aprile. Queste le sue dichiarazioni nel giorno in cui è stato reso... Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Radiosei, Erdis Doraci, avvocato di Ciro Immobile, è tornato sull'incidente stradale che ha coinvolto il capitano della Lazio lo scorso 16 aprile. Queste le sue dichiarazioni nel giorno in cui è stato reso... WEBTV UFFICIALE - LAZIO, CATALDI RINNOVA FINO AL 2027: IL COMUNICATO La notizia era nell'aria già da diversi giorni, adesso è arrivata anche l'ufficialità: Danilo Cataldi ha rinnovato il suo contratto con la Lazio. Prolungamento fino al 2027 per il centrocampista romano sempre più leader tecnico e... La notizia era nell'aria già da diversi giorni, adesso è arrivata anche l'ufficialità: Danilo Cataldi ha rinnovato il suo contratto con la Lazio. Prolungamento fino al 2027 per il centrocampista romano sempre più leader tecnico e... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO, NEL MIRINO DEL MILAN UN CENTROCAMPISTA CHE PIACE ALLA LAZIO Ruben Loftus-Cheek è uno dei giocatori che il Chelsea ha intenzione di scaricare nel corso della prossima estate. Il centrocampista ha un altro anno di contratto con i Blues e vorrebbe restare anche dopo l'arrivo di Pochettino, ma il club ha altri piani... Ruben Loftus-Cheek è uno dei giocatori che il Chelsea ha intenzione di scaricare nel corso della prossima estate. Il centrocampista ha un altro anno di contratto con i Blues e vorrebbe restare anche dopo l'arrivo di Pochettino, ma il club ha altri piani...