Clamoroso al Maradona: Leao protagonista del poker del Milan, Napoli KO

Ha del clamoroso quanto accaduto questa sera al Maradona. Il Milan ha siglato quattro gol al Napoli capolista: al 17' è arrivata la prima rete di Leao, che poi ha segnato la sua personale doppietta al 59'. Nel frattempo, i rossoneri hanno incrementato il vantaggio - e chiuso il primo tempo sul 2-0 - con Brahim Diaz, in gol al 25'. Quando i padroni di casa sembravano in grado di poter alzare i ritmi e rendersi pericolosi dalle parti di Maignan per poter recuperare lo svantaggio, la rete del poker, che porta la firma di Saelemaekers. Brutta sconfitta per la squadra di Spalletti, che perde il titolo di miglior difesa della Serie A e dimostra di sentre terribilmente la mancanza dell'infortunato Osimhen. Rimangono comunque 16 i punti di distacco dalla seconda in classifica, la Lazio. Al contrario, il Milan supera Inter e Roma e si porta a 51.

