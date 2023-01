Clamoroso CR7, l'Al Nassr non può schierarlo! Il club ora è in guai seri

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Cristiano Ronaldo è diventato da pochi giorni un nuovo calciatore dell'Al Nassr: col club saudita guadagnerà circa 200 milioni a stagione, ma ha dell'incredibile la notizia che arriva direttamente da Riad e che rappresenta un enorme problema sia per il calciatore che per la società araba. L'Al Nassr ha infatti attualmente superato il numero massimo di stranieri tesserabili: il portoghese infatti sarebbe il nono, ma secondo le regole del campionato saudita possono essere solo 8 per club. Il club è quindi costretto a vendere uno degli stranieri già tesserati per far spazio a CR7: il maggiore indiziato sembrerebbe il centrocampista uzbeko Jalaluddin Masharipov che indossa, oltretutto, la maglia numero 7.

Quello dei tesserati non sarebbe l'unico problema dell'Al Nassr: Cristiano Ronaldo infatti era stato squalificato per due giornate dalla federcalcio inglese per aver fatto cadere lo smartphone di un tifoso in un momento di rabbia e frustrazione mentre usciva dal campo a seguito della sconfitta del Manchester United contro l'Everton. Il provvedimento ha valore globale, perciò sarà effettivo anche nel campionato saudita.