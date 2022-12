Clamoroso Deschamps, sette cambi in Argentina-Francia. Ma la regola dice che…

TUTTOmercatoWEB.com

Clamoroso quanto successo nella finale dei Mondiali. Durante Argentina-Francia, Deschamps ha effettuato sette cambi nel corso dei 120 minuti di gioco. Una mossa che ha creato scalpore tra tifosi e appassionati. In realtà quanto fatto dal ct francese era tutto nella norma. Durante i supplementari infatti Rabiot è stato sostituito dopo aver preso un colpo alla testa. La regola dice che in caso di trauma cranico a un giocatore, l'allenatore ha a disposizione un altro cambio. Ed ecco quindi che Deschamps ne ha potuto effettuare sette mettendo dentro Disasi al posto di Kounde. In caso di vittoria ai rigori della Francia, dunque, sarebbe stato tutto regolare.