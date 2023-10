Clamoroso in Arabia: Milinkovic segna l'1-0, Ibanez da incubo con un autogol

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Milinkovic-Savic contro Ibanez. Sembra lo scontro di un derby di Roma degli ultimi anni, ma non lo è più. Ormai i due si affrontato in Al Hilal - Al Ahli, partita del campionato saudita andata in scena proprio ieri sera. L'ex Lazio ha avuto la meglio: ha infatti segnato la rete dell'1-0 su assist di Koulibaly. La sfida è terminata con il risultato di 3-1 per la formazione del Sergente, e la terza rete è stata realizzata proprio da Ibanez con un autogol clamoroso che ha fatto sorridere moltissimi tifosi biancocelesti sui social. Il brasiliano in area di rigore ha provato ad appogiare il pallone di testa al suo portiere, Mendy, senza accorgersi che si trovasse fuori dai pali. Una giornata da dimenticare, per lui, e da ricordare per Milinkovic.