Clamoroso in Bulgaria: lo Spartak Varna cerca difensori su Facebook

Quello che sta accadendo allo Spartak Varna, club di seconda divisione bulgara, è davvero incredibile. La società è a corto di difensori centrali in grado di giocare in un 3-5-2 e sta cercando nuovi profili sui social. L’allenatore della squadra, Kyriakos Georgiou, ha pubblicato su Facebook l’offerta di lavoro per chi si volesse candidare. L’offerta prevede un periodo di prova con sistemazione e cibo a carico del club e uno stipendio di circa 400/500 euro al mese. Ecco come sta cambiando il calciomercato ai tempi dei social network.

