Clamoroso in Ligue 1: "Un calciatore è stato accusato di stupro"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ben Yedder è accusato di stupro". Una notizia che ha del clamoroso per il calcio francese, lanciata dall'edizione online di 'France Info' che, citando "una fonte vicina al fascicolo", spiega come il 32enne attaccante del Monaco e della Francia "è coinvolto in un'inchiesta di violenza sessuale". Ad esser denunciato, spiega corrieredellosport.it, non sarebbe stato solo lui: "Due giovani donne accusano Wissam Ben Yedder e il suo fratello 25enne di aver imposto loro atti sessuali dopo una festa trascorsa tutti e quattro il 10 luglio a Beausoleil, una città vicina a Monaco, nelle Alpi Marittime". Secondo le informazioni del sito francese "le indagini sono in corso e non hanno avuto luogo interrogatori, né è stata disposta la custodia degli indagati".

TORNA ALLA HOMEPAGE