Clamoroso Italia: un big avrebbe rifiutato la chiamata di Spalletti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di © DANIELE MASCOLO

Marco Verratti avrebbe rifiutato la chiamata in Nazionale di Luciano Spalletti. Come riporta L'Equipe il centrocampista sarebbe stato inserito nella lista dei convocati dal nuovo ct per le sfide contro Macedonia del Nord e Ucraina. L'ex Pescara però avrebbe rinunciato probabilmente distratto dal mercato. Il giocatore, infatti, sta per salutare il PSG ed è atteso in queste ore a Doha. Presto diventerà un nuovo calciatore dell'Al-Arabi, domani le visite mediche e la firma sul contratto faraonico.