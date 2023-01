Clamoroso Podolski: organizza un torneo benefico e si fa espellere: il motivo clamoroso

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Ha dell'incredibile quanto avvenuto a Lukas Podolski, esperto attaccante che in Italia abbiamo visto all'opera con l'Inter e oggi veste la maglia del Gornik Zabrze, in Polonia. Il tedesco è stato espulso, e fin qui nulla di particolare, se non fosse che il cartellino rosso è arrivato nel corso della Schauinsland Reisen Cup, torneo amichevole organizzato proprio dallo stesso Podolski con la finalità di raccogliere fondi da devolvere in beneficienza, per aver protestato a lungo e con veemenza a seguito di un fallo fischiatogli contro dall'arbitro. Non pago, dopo aver scavalcato per andare direttamente in tribuna, ha anche schizzato in direzione del rettangolo verde con una bottiglietta d'acqua come segno polemico.