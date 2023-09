Clamoroso Richards: "Ho detto 'testa di c***o' a Montella, colpa di Balotelli"

TUTTOmercatoWEB.com

I primi giorni in Italia per Micah Richards, ex difensore inglese che ha giocato anche con il Manchester City e l'Aston Villa, non sono stati di certo i suoi migliori in carriera. E tutto per colpa di Mario Balotelli perché, come riporta il Corriere dello Sport, quando Richards venne acquistato dalla Fiorentina nell'ultimo giorno di mercato, chiese all'attaccante un consiglio su come salutare il tecnico Vincenzo Montella. A rivelare poi come sia effettivamente andata, l'ha spiegato l'ex giocatore in un podcast: "Sono andato alla Fiorentina nell’ultimo giorno di mercato. Ma non parlavo italiano, così ho chiesto a Balotelli come avrei potuto presentarmi. La prima volta che vedo Montella gli stringo la mano e gli dico: “Testa di ca**o".