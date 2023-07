Clamoroso Ronaldo: "La Serie A era morta, manca qualità. Qui in Arabia..."

TUTTOmercatoWEB.com

Cristiano Ronaldo è tornato a parlare del suo sbarco in Saudi Pro League e, dopo essersi legato all'Al Nassr, ha chiuso le porte a qualsiasi possibile ritorno nel Vecchio Continente. Queste le sue dichiarazioni: "L'Europa è una porta completamente chiusa, ho 38 anni e mezzo. Credo che l'Europa abbia perso molta qualità. L'unico campionato che per me resta di livello superiore a tutti gli altri è la Premier League. LaLiga non è forte come una volta, idem la Bundesliga. Sono certo che non giocherò più in Europa, così come che la Saudi Pro League sia molto meglio della MLS. Anche la Serie A, quando sono arrivato, era un campionato morto e poi si è ringiovanito. Dove va Cristiano c'è più interesse: è successo anche in Arabia, mi sento al 100% il pioniere e sono sicuro che presto verranno altri campioni. Il torneo arabo sarà molto competitivo. Ho detto lo sarebbe diventato entro tre anni, ma se continua di questo passo già nei prossimi mesi supererà facilmente i campionati turco e olandese".