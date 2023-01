Clamoroso Ronaldo, vende il Pallone d'Oro a un miliardario: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Cristiano Ronaldo non smette di stupire, ma questa volta i fatti non sono collegati alle sue qualità tecniche, tutt'altro. Se nel suo palmarès conta cinque Palloni d’Oro, il quotidiano inglese Mirror riporta di come nel 2017 il portoghese avrebbe venduto una copia del prestigioso premio, conquistato nel 2013, a Idan Offer, noto miliardario israeliano. Successivamente, l'attuale giocatore dell'Al Nassr avrebbe versato in beneficenza, alla fondazione 'Make a Wish' la somma di 600.000 euro guadagnata dalla vendita del trofeo.